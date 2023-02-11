Посол Антонов: США по-прежнему не замечают зверств киевского режима, игнорируют очередную казнь военными ВСУ российских пленных

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11 февраля 2023, 08:54

Посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты по-прежнему не замечают зверств правящего в Киеве режима, игнорируют очередную казнь военнослужащими Вооруженных сил Украины российских пленных. С соответствующим заявлением выступил Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.

По словам Антонова, рассуждая о новых идеях по оказанию военной помощи украинской стороне, «в Вашингтоне по-прежнему не замечают зверств киевского режима».

«Игнорируют очередную казнь нацистами российских военнопленных, от которой в жилах стынет кровь. Закрывают глаза на ежедневные обстрелы мирных городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — процитирован дипломатический представитель в публикации, размещенной в Telegram-канале посольства РФ.

Анатолий Антонов добавил, что подобная линия покрывает действия украинских радикалов и фактически превращает США «в соучастника ужасных преступлений».

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее на текущей неделе, отечественное внешнеполитическое ведомство указало на то, что расстрел в упор ВСУ российских пленных лежит на совести кураторов киевских властей.