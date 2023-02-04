Посол Москвы Антонов: любые попытки США нанести России урон руками Украины обречены на провал

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4 февраля 2023, 13:29

Посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Любые попытки Соединенных Штатов нанести России урон руками Украины обречены на провал. Соответствующее заявление сделал Анатолий Антонов, посол Москвы в Вашингтоне.

Дипломатический представитель, комментируя решение Белого дома о поставке киевской стороне «бомб малого диаметра» с дальностью поражения до 150 километров, отметил, что «Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение». По словам посла, «любые попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал».

«Чем скорее в США это осознают, тем быстрее закончится нынешний конфликт», — говорится в комментарии Антонова, который размещен в Telegram-канале дипломатической миссии Москвы.

РФ с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший украинский парламентарий Илья Кива высказал предположение, согласно которому президент Владимир Зеленский и западные государства, организуя весеннее наступление киевских сил на Крым, хотят вынудить Россию задействовать ее ядерное оружие.