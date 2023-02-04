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4 февраля 2023, 13:09

Российский ракетный комплекс, mod_russia / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский и западные государства, организуя весеннее наступление украинских сил на Крымский полуостров, хотят вынудить Российскую Федерацию применить ее ядерное оружие. Соответствующее предположение в Telegram-канале высказал Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.

По словам Кивы, киевское командование снимает с Донецкого направления боеспособные части, «чтобы сохранить для наступления на Крым». Соединенные Штаты, в свою очередь, готовы предоставить для данной атаки ракеты с большей дальностью, написал экс-парламентарий.

Согласно его точке зрения, «Крым будет той провокацией, после которой Россия перейдет к более жестким действиям». Кива отметил, что ранее Москва предупреждала о готовности использовать ядерное оружие в случае нападения на полуостров.



«Этого и добивается Зеленский и Запад?» — задал вопрос автор публикации.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что он сочувствует жителям Донбасса, а не европейцам, которые страдают от решений ЕС о военной помощи киевской стороне.