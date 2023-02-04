Медведев заявил, что сочувствует людям Донбасса, а не европейцам, страдающим от решений ЕС о военной помощи Украине

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4 февраля 2023, 11:56

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что он сочувствует людям Донбасса, а не европейцам, которые страдают от решений ЕС о военной помощи Украине. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Медведев подчеркнул, что сочувствует людям Донбасса, а не европейцам, страдающим от последствий санкций и решений руководства ЕС о предоставлении военной помощи Киеву», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Отечественный политический деятель также отметил, что жители Европы в настоящий момент расплачиваются за решения своих чиновников о поддержке ограничительных мер в отношении Москвы и военной помощи Украине.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что США могли бы «щелчком пальца» завершить спровоцированный ими украинский конфликт, однако у Вашингтона отсутствует заинтересованность в реализации данного сценария.