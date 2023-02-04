Медведев: США могли бы «щелчком пальца» завершить спровоцированный ими конфликт на Украине, но не заинтересованы в этом

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4 февраля 2023, 11:45

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты могли бы «щелчком пальца» завершить спровоцированный ими конфликт на Украине, однако не заинтересованы в реализации данного сценария. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил Дмитрий Медведев.

«Вашингтон мог бы "щелчком пальца" завершить украинский конфликт, который сам же и спровоцировал, но просто не заинтересован в этом», — процитирован заместитель председателя Совбеза РФ в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, Медведев отметил, что Россия готова задействовать все виды вооружений, если киевские силы атакуют территорию страны.