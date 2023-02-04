Медведев: Москва готова применить все виды вооружений, если Украина нанесет удары по России

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4 февраля 2023, 11:35

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Москва готова применить все виды вооружений, если Украина нанесет удары по Российской Федерации. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал Дмитрий Медведев, заместитель главы Совбеза РФ.

«Медведев: в случае ударов Киева по России ее ответ может быть любым, готовы применять все виды оружия», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Также отечественный политический деятель отметил, что ответ России на атаки по ее территории будет быстрым, жестким и убедительным.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Медведев указал на то, что в случае ударов киевской стороны по Крымскому полуострову «никаких переговоров не будет».