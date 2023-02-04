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Дмитрий Медведев: в случае ударов Украины по Крыму «никаких переговоров не будет», будут только удары возмездия

, 11:28

Дмитрий Медведев: в случае ударов Украины по Крыму «никаких переговоров не будет», будут только удары возмездия
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

В случае ударов киевской стороны по российскому Крымскому полуострову «никаких переговоров не будет», будут только удары возмездия. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

«В случае ударов Украины по Крыму “никаких переговоров не будет”, будут только удары возмездия, заявил Медведев», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Москва с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, отечественное оборонное ведомство проинформировало, что из украинского плена в рамках состоявшегося обмена были освобождены лица «чувствительной категории».

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