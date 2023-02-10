Бывший премьер Молдавии Филат не считает уход премьер-министра республики Гаврилицы добровольным

Аргументы Недели → Политика 13+

10 февраля 2023, 21:59

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выразила возмущение в связи с падением обломков ракеты на севере страны 14 января. Она назвала данный инцидент неуважением к суверенитет

В интервью порталу Nord News экс-премьер Молдавии Влад Филат заявил, что Наталье Гаврилице внушили уход с поста премьер-министра.

По мнению Филата, этот уход и решение об отставке правительства были слишком поздними. Он сообщил, что руководство, неспособное добиваться целей, должно быть заменено.

«Госпожа Гаврилица не ушла, её ушли», - уточнил бывший премьер Молдавии.

Ранее премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица приняла решение покинуть свой пост и заявила об отставке правительства.