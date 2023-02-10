Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отставке правительства

Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица приняла решение покинуть свой пост и заявила об отставке правительства. О своем решении политик заявила в пятницу, 10 февраля, в ходе брифинга.
Президент Республики Молдова Майя Санду после консультаций с парламентскими фракциями предложит кандидатуру нового премьер-министра.
Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» обладает 63 депутатскими мандатами в парламенте из 101 и готова сформировать новый кабинет министров.
Кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до принятия присяги новым правительством Республики.