Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила об отставке правительства

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10 февраля 2023, 18:04 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица приняла решение покинуть свой пост и заявила об отставке правительства. О своем решении политик заявила в пятницу, 10 февраля, в ходе брифинга.

Президент Республики Молдова Майя Санду после консультаций с парламентскими фракциями предложит кандидатуру нового премьер-министра.

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» обладает 63 депутатскими мандатами в парламенте из 101 и готова сформировать новый кабинет министров.

Кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до принятия присяги новым правительством Республики.



