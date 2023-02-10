Зампред госдепа США Патель: угрозы для Молдавии и Румынии со стороны России нет

РФ не представляет для Молдавии и Румынии никакой военной угрозы. Об этом заявил зампред госдепартамента США Ведант Патель.
«Прямой военной угрозы Молдавии и Румынии Россия не представляет», - отметил он для журналистов.
Поводом к заявлению стали сообщения о том, что российские ракеты якобы пересекли границы Молдавии и Румынии, а затем вошли в воздушное пространство Украины. После этого российский посол в Кишиневе был вызван в молдавский МИД.
Ранее об угрозе военной эскалации со стороны России заявил глава латвийского МИД Ринкевич.