Зампред госдепа США Патель: угрозы для Молдавии и Румынии со стороны России нет

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10 февраля 2023, 22:14 Источник: РИА Новости

Российский военный, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

РФ не представляет для Молдавии и Румынии никакой военной угрозы. Об этом заявил зампред госдепартамента США Ведант Патель.

«Прямой военной угрозы Молдавии и Румынии Россия не представляет», - отметил он для журналистов.

Поводом к заявлению стали сообщения о том, что российские ракеты якобы пересекли границы Молдавии и Румынии, а затем вошли в воздушное пространство Украины. После этого российский посол в Кишиневе был вызван в молдавский МИД.

Ранее об угрозе военной эскалации со стороны России заявил глава латвийского МИД Ринкевич.