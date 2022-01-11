Глава МИД Латвии Ринкевич: Есть угроза военной эскалации со стороны России

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11 января 2022, 19:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич сегодня, 11 января, на заседании Кабинета министров заявил, что «концентрация российских войск на границы Украины – угроза военной эскалации».



В докладе Ринкевич отметил, что в прошлом году у внешней политики Латвии было шесть приоритетов. Режим президента Белоруссии Александра Лукашенко осуществил гибридную атаку на восточную границу ЕС и НАТО через искусственный миграционный поток. Латвия вместе с Польшей и Литвой активно противодействовала усилиям по дестабилизации в регионе.



Ринкевич подчеркнул, что Россия продолжает проводить конфронтационную внешнюю политику. На фоне гибридной атаки режима Лукашенко в воздушном пространстве над Белоруссией разворачивается активность России, что в совокупности с концентрацией войск на границе с Украиной создает угрозу военной эскалации.



Министр также отметил, что в сфере политики ЕС Латвия сосредоточила внимание на климате и цифровой трансформации, а также на разработке Стратегического компаса, целями которого являются выдвижение новых амбиций в сегменте политики безопасности и обороны ЕС, повышение устойчивости, развитие оборонной промышленности и связанной с ней инвестиционной среды.



По словам Ринкевича, встреча министров иностранных дел стран НАТО в Риге внесла значительный вклад в процесс консультаций союзников и обсуждение стратегической концепции НАТО.



Министр иностранных дел сообщил, что Латвия будет претендовать на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период 2026-2027 гг.



Ринкевич также отметил, что международная среда стала более раздробленной и конфронтационной. Это связано и с агрессивным поведением отдельных стран, игнорирующих или пытающихся навязать свои интерпретации общепринятых международных норм, и с необходимостью более сильного, более убедительного ответа на дестабилизирующие глобальные вызовы, включая международный терроризм, нарушения демократии и растущие угрозы в киберпространстве.

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