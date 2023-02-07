Генерал-майор СБУ в запасе Ягун заявил, что украинские войска несут большие потери под Артемовском

Аргументы Недели → Политика 13+

7 февраля 2023, 19:58 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в рамках беседы с сотрудниками издания Politeka во вторник, 7 февраля, заявил, что украинские военные несут серьезные потери в боях под Артемовском.

Виктор Ягун отметил, что в Генштабе уже давно обговаривают текущую ситуацию под Артемовском. По словам генерал-майора СБУ в запасе, в ближайшее время, вероятно, будет принято решение об отходе из города, поскольку потери, которые там несет украинская сторона, несоизмеримы с поставленными задачами.

Ягун уточнил, что отступление из Артемовска является стратегически неудачным для ВСУ.