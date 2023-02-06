Офицер ВСУ Ярославский заявил, что российские войска заняли больше трети Артемовска

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6 февраля 2023, 22:00 Источник: РИА "Новости"

украинский солдат, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Украинский офицер Денис Ярославский сообщил в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник, что российская армия к настоящему моменту заняла больше трети Артемовска.

Денис Ярославский подчеркнул, что ситуация в Артемовске сейчас остается напряженной. Офицер также заявил, что ВС РФ являются "сложным противником".

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в свою очередь отметил, что украинским войскам приходится перебрасывать свои резервы на артемовский участок.