Зеленский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего обсудил обеспечение бойцов ВСУ под Артемовском боеприпасами

Аргументы Недели → Политика 13+

6 февраля 2023, 20:37 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел заседание ставки верховного главнокомандующего, отдельно обсуждался вопрос обеспечения солдат ВСУ под Артемовском вооружением и боеприпасами.

Члены ставки особое внимание уделили позициям сил обороны на "Бахмутском направлении", а также их обеспечению необходимыми вооружением и боеприпасами.

Известно, что в рамках заседания была заслушана оперативная информация от разведки о вероятных действиях российских войск в ближайшее время. Кроме того, рассматривался вопрос о кандидатурах для назначения на посты глав областных военных администраций в некоторых украинских регионах.