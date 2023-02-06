Бизнесмен Пригожин пригласил Зеленского сразиться за Артемовск

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6 февраля 2023, 17:42 Источник: РИА Новости

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Учредитель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Артемовск (Бахмут).

В ТГ-канале пресс-службы Пригожина в понедельник, 6 февраля, опубликовано видео с борта самолета Су-24, на котором бизнесмен пригласил украинского президента посетить Артемовск.

«Завтра сажусь на МиГ-29, если будет желание — встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — сказал Пригожин.

Ранее Верховная Рада Украины признала ЧВК «Вагнер» и все частные военные компании России террористическими организациями.