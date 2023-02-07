Политолог Марков после заявлений Шойгу на совещании в МО назвал высокой вероятность начала наступления России через несколько дней

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7 февраля 2023, 14:49

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Политолог Сергей Марков после заявлений руководителя министерства обороны Сергея Шойгу на селекторном совещании в ведомстве назвал высокой вероятность начала наступления Российской Федерации через несколько дней. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного аналитика.

Марков высказал точку зрения, согласно которым тезисы, озвученные министром, — это «аргументы к каким-то новым большим военным действиям России».

«Видимо, так Шойгу аргументирует необходимость большого наступления армии России. Значит, высока вероятность начала наступления через несколько дней», — говорится в посте, который выложил эксперт.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, чеченский лидер Рамзан Кадыров сделал прогноз о том, что СВО завершится до конца 2023-го.