Глава Чечни Кадыров спрогнозировал, что спецоперация России на Украине завершится до конца 2023-го и «Запад встанет на колени»

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7 февраля 2023, 14:18 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская специальная военная операция (СВО) на Украине завершится до конца 2023 года, «Запад встанет на колени». С соответствующим прогнозом, как передает РИА Новости, выступил Рамзан Кадыров, руководитель Чеченской Республики.

«Кадыров считает, что спецоперация на Украине закончится до конца года», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам чеченского лидера, итогом СВО станет то, что «Запад встанет на колени». Также Кадыров отметил, что европейские страны «должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией».

Как сообщалось ранее во вторник, министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что шаги, предпринимаемые Соединенными Штатами и партнерами Вашингтона, втягивают страны НАТО в конфликт в зоне спецоперации Москвы.