Шойгу: шаги США и союзников втягивают страны НАТО в конфликт в зоне СВО и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации

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7 февраля 2023, 13:42

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MFA Russia / globallookpress.com

Шаги, осуществляемые Соединенными Штатами и союзниками американской стороны, втягивают страны Североатлантического альянса в конфликт в зоне российской специальной военной операции (СВО) и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Действия США и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт в зоне спецоперации и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», — приведено высказывание Шойгу в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также глава Минобороны отметил, что Вашингтон и его партнеры пытаются максимально затянуть текущее противостояние с помощью передачи Киеву тяжелых наступательных вооружений.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее сегодня, заместитель руководителя украинского дипломатического ведомства Андрей Мельник выступил с утверждением, согласно которому его страна хочет мира, однако Россия не готова к реализации данного сценария.