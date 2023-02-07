Шойгу: шаги США и союзников втягивают страны НАТО в конфликт в зоне СВО и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации

Шаги, осуществляемые Соединенными Штатами и союзниками американской стороны, втягивают страны Североатлантического альянса в конфликт в зоне российской специальной военной операции (СВО) и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Действия США и их союзников втягивают страны НАТО в конфликт в зоне спецоперации и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», — приведено высказывание Шойгу в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Также глава Минобороны отметил, что Вашингтон и его партнеры пытаются максимально затянуть текущее противостояние с помощью передачи Киеву тяжелых наступательных вооружений.
СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее сегодня, заместитель руководителя украинского дипломатического ведомства Андрей Мельник выступил с утверждением, согласно которому его страна хочет мира, однако Россия не готова к реализации данного сценария.