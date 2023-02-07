Замглавы МИД Украины Мельник заявил, что Киев хочет мира, однако Россия к нему не готова

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7 февраля 2023, 13:32

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Заместитель руководителя украинского внешнеполитического ведомства Андрей Мельник сделал заявление о том, что киевская сторона хочет мира, однако Российская Федерация не готова к реализации данного сценария. Об этом информирует РИА Новости.

«Замглавы МИД Украины Мельник заявил, что Киев хочет мира, но Москва к нему не готова — поэтому, по его словам, Украине нужно поставить оружие», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля прошлого года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее во вторник, российский министр обороны Сергей Шойгу отметил, что Вашингтон и американские партнеры открыто призывают Украину захватывать территории РФ.