Глава Минобороны Шойгу: США и их союзники открыто призывают Украину захватывать территории России

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7 февраля 2023, 13:23

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты и союзники Вашингтона открыто призывают киевскую сторону осуществлять захват территорий Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Шойгу, министр обороны РФ.

«США и их союзники открыто призывают Украину захватывать территории РФ», — процитирован Шойгу в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также руководитель Минобороны отметил, что киевский режим предпринимает действия по устрашению граждан в новых российских субъектах, атакуя жилые кварталы и медицинские учреждения.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, политический аналитик Сергей Марков высказал мнение, согласно которому вероятный «корейский сценарий» предполагает, что РФ не пытается вернуть под свой контроль город Херсон, однако оставляет у себя 20% бывшей территории Украины.