Политолог Геворгян: «Кадыров - далеко неглупый человек»

Аргументы Недели → Политика 13+

7 февраля 2023, 14:31 Антон Николаев,

globallookpress.com

Каринэ Геворгян считает, что заявления Рамзана Кадырова, в том числе о денацификации Польши, это реакция на политические заявления Варшавы. Между тем, он отметил, что таким образом, глава Чечни повышает свой авторитет на мировой политической арене. Такое мнение Геворгян высказала изданию «Аргументы недели».

«Рамзан Кадыров - человек далеко неглупый. У него хорошие советники, которых он умеет слушать. Его фигура и известность вышла за пределы России. Поэтому когда идут серьезные политические заявления, а сейчас, как мы знаем, Польша активизировалась в этом плане, то Кадыров может, как политик, делать поступки, которые от него не ожидают. Это нормально для политика, что свидетельствует о некоторой политической драматургии. Популярность его среди части мировых мусульман растет. Это важно, так как это повышает авторитет Кадырова в России и за ее пределами. Понятно, что будучи политиком, он реагирует на актуальные темы и у него это хорошо получается».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предположил возможную денацификацию Польши после успешного окончания спецоперации.