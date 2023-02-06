Путин 6 февраля проведет телефонный разговор с Эрдоганом

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6 февраля 2023, 16:25 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 6 февраля, проведет телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Соответствующую информацию предоставили в Кремле.

Ранее сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла, жертвами которого стали по меньшей мере 1 014 человек. Были разрушены 2 824 здания. Второе землетрясение магнитудой 7,7 балла было зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 по Москве.

В сообщении Кремля говорится, что российскиая сторона ранее в понедельник проинформировала власти Турции о готовности незамедлительно предоставить помощь. Владимир Путин сегодня намерен поговорить на этот счет с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.