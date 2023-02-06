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На юге Турции после землетрясения пропали электричество и интернет

, 16:00 Источник: Telegram

На юге Турции после землетрясения пропали электричество и интернет
последствия землетрясения в Турции, Anas Alkharboutli/dpa

В южных регионах Турции в результате землетрясения, которое произошло ранее в понедельник на территории провинции Кахраманмараш, пропали электричество и интернет. Об этом сообщил сервис NetBlocks.

Отмечается, что электричество и интернет-связь не работают после подземных толчков магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера. Подчеркивается, что проблемы со связью способны повлиять на возможность населения обратиться за помощью.

Ранее сегодня стало известно, что количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 1 014. 

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