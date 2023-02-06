Зеленский не выступит с видеообращением на музыкальном фестивале «Сан-Ремо»

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6 февраля 2023, 16:18 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не выступит с видеообращением на итальянском музыкальном конкурсе "Сан-Ремо". Согласно последней информации, политик планирует прислать текст своей речи.

В рамках пресс-конференции ведущий фестиваля Амадеус и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта уточнили, что Владимир Зеленский принял решение предоставить не видеозапись выступления, а только текст.

Ранее сообщалось, что в заключительный день конкурса "Сан-Ремо" 11 февраля планировалось дать слово президенту Украины. Впоследствии 95 тысяч человек подписали петицию против речи политика на фестивале. Более того, в грядущую субботу в Сан-Ремо планируется провести митинг против выступления Зеленского, а также против вмешательства НАТО в конфликт на Украине.