Военкор Эрвье: «Контрнаступление РФ будет зависеть от погодных условий»

Аргументы Недели → Политика 13+

6 февраля 2023, 13:07 Антон Николаев,

Глеб Эрвье предположил, что контрнаступление российских войск на линии соприкосновения в зоне СВО будет зависеть от погоды. Он утверждает, что сейчас погодные условия сейчас тяжелые. Об этом Эрвье сказал в программе «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Генштаб РФ не докладывает мне о своих планах по контрнаступлению. Есть проблемы с погодными условиями. В том же Угледаре стоят либо туманы, либо сильные снега, что усложняет работу разведки. Я думаю, что вопросы о текущих наступлениях будут зависеть от решений командования, так и погодных условий».

Между тем, Эрвье выразил мнение, что на Артемовском направлении стратегическим пунктом является трасса на Славянск. Если эту трассу возьмут под свой контроль войска РФ, то у ВСУ начнутся проблемы с поставками вооружений и личным составом:

«Продолжаются активные наступательные действия. Но меня больше интересуют наступления на Просковьевку и Красную Гору - это критически важные населенные пункты, так как за ними начинается трасса на Славянск. Это единственная трасса, которая не находится под нашим боевым контролем и по которой продолжается подвоз личного состава и боеприпасов. Если установить контроль над этой дорогой, то дела в Артемовске у ВСУ станут печальными. Сложно говорить, что это неминуемо вынудит их к бегству, так как Украина любит принимать медийное политические решения. Возможно, киевское руководство решит о необходимости повторения судьбу Азовстали, т.е., дождаться новых танков, поставок вооружений. Скорее всего, все закончится также, как было в Мариуполе. Сейчас все внимание к южной и северной окраине Артековская. У ВСУ там положение очень тяжелое».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артемовском и Угледарском направлениях. Он утверждает, что его сбрасывают с беспилотников.