Рябков: в настоящее время диалога между США и Россией по Украине и нет

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6 февраля 2023, 10:29 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

В настоящий момент диалога между Россией и Соединенными Штатами по вопросам, связанным с Украиной нет. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что о возможных контактах российской стороны с главой ЦРУ Уильямом Бернсом ему ничего неизвестно.

По словам политика, по теме спецоперации «на нынешнем отрезке» с американцами нет диалога.

Ранее глава палестинского МИД аль-Малики высказался о ситуации на Украине и заявил, что конфликт способен разрастись из-за противостояния НАТО с Россией. По его мнению, стоит прекратить поставку оружия.