Глава МИД Палестины аль-Малики заявил, что конфликт на Украине может разрастись и призвал прекратить поставку тяжелого вооружения

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6 февраля 2023, 08:12 Источник: РИА Новости

Фото: MFA Russia / globallookpress.com

Министр иностранных дел Палестины аль-Малики заявил, что конфликт на Украине может разрастись из-за противостояния НАТО и России и призвал прекратить Североатлантический альянс поставлять тяжёлое вооружение Киеву. Об этом политик сообщил в интервью РИА Новости.

Министр отметил всё большую вовлечённость НАТО в конфликте на Украине, которая может привести к более масштабным событиям и в других местах. Али-Малики призвал НАТО прекратить поставки тяжелого вооружения Украине и добавил, что не все страны альянса хотят участвовать в военной помощи Киеву.

Ранее главы Министерств иностранных дел России и Палестины провели телефонный разговор по поводу палестино-израильского конфликта.