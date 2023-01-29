Лавров поговорил по телефону с главами МИД Израиля и Палестины, выразив обеспокоенность обострением ситуации в регионе

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29 января 2023, 20:24 Источник: ТАСС

Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

В связи с обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в воскресенье телефонные разговоры с коллегами из Израиля Эли Коэном и Палестины Риядом аль-Малики. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

«С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве серьезно обеспокоены новым витком насилия в зоне палестино-израильского конфликта, чреватого возобновлением полномасштабного вооруженного противостояния, которое может привести к новым жертвам и разрушениям», - говорится в сообщении.

В нем также указывается, что Лавров призвал Палестину и Израиль воздержаться от любых шагов, которые могли бы привести к эскалации конфликта.