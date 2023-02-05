РИА Новости: Эрдоган в понедельник обсудит с правительством Турции процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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5 февраля 2023, 15:06 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Глава Турции Реджеп Эрдоган в понедельник обсудит с правительством страны процесс вступления Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Эрдоган обсудит с кабмином в понедельник процесс членства Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил РИА Новости осведомленный источник», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе в Bloomberg, сославшись на свои источники, указали, что турецкий парламент может до ухода на каникулы в середине марта одобрить заявку Финляндии на присоединение к военно-политическому блоку.