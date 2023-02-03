Bloomberg: Турция может уже в марте одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО

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3 февраля 2023, 16:59 Источник: ТАСС

Флаг Турции. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Турецкий парламент может до ухода на каникулы в середине марта одобрить заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Об этом в пятницу пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

По данным агентства, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган склоняется к выводу, что Финляндия предприняла необходимые действия в рамках договоренностей с Анкарой, выполнение которых было необходимым условием для одобрения Турцией заявки. Речь шла о недопущении деятельности в Финляндии группировок, которые Турция считает террористическими.

Ранее в Хельсинки заявляли, что намерены вступать в альянс только вместе со Швецией. Отношения Анкары и Стокгольма обострились после акции по сожжению Корана в Швеции.