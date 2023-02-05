Sankei Shimbun: США запросили у Токио разрешение разместить в Японии гиперзвуковое оружие и Tomahawk для противостояния с Китаем

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5 февраля 2023, 14:53

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, Yoshio Tsunoda / globallookpress.com

Соединенные Штаты запросили у Токио разрешение разместить на японской территории гиперзвуковое оружие большой дальности и ракеты наземного базирования Tomahawk для противостояния с Китайской Народной Республикой. Соответствующая информация оказалась в распоряжении журналистов Sankei Shimbun.

В материале, опубликованном на страницах издания, говорится, что Вашингтон и Токио приступили к обсуждению идеи развертывания ракет на первой линии японских островов, закрывающих выход к Тихому океану для КНР, еще 3–4 года назад, когда премьер-министром был Синдзо Абэ. Согласно сведениям, полученным Sankei Shimbun от своих источников, действующее правительство Японии во главе с Фумио Кисидой может начать полномасштабные переговоры по поводу предложения американской стороны в обозримом будущем.

Как сообщалось ранее в воскресенье, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что конфликт между США и Китаем из-за сбитого аэростата не исчерпан. По словам парламентария, в отношениях двух государств возникла еще одна брешь.