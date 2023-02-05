Министр обороны Канады Ананд: первый боевой танк Leopard 2 покинул страну и находится на пути в Киев

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5 февраля 2023, 06:49 Источник: Свободная Пресса

Daniel Karmann / globallookpress.com

На Украину был отправлен первый боевой танк Leopard 2 из Канады. Об этом заявила глава Министерства обороны страны Анита Ананд.

Согласно словам министра, которые приводит издание «Свободная Пресса», самолет Королевских военно-воздушных сил Канады с немецким танком Leopard 2 на борту вылетел из города Галифакс, чтобы доставить боевую машину на Украину.

Также отмечается, что Канада в общей сложности намерена обеспечить украинских военнослужащих четырьмя «Леопардами», а еще несколько десятков таких соберут в других странах Европы.