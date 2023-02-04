Пушилин сообщил о продвижении российских сил на юге и западе Угледара

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4 февраля 2023, 22:54 Источник: Telegram

Денис Пушилин. Фото: Telegram/t.me/pushilindenis/

Российские силы взяли под контроль дачи на юге и западе Угледара и продолжают продвижение вперед. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в субботу врио главы ДНР Денис Пушилин.

В своем видеообращении он рассказал, что наступление идет практически по всей линии фронта, но предостерег от «шапкозакидательства».

«Все достаточно сложно, потому что противник перекинул бригаду морской пехоты, она усилила оставшиеся там части, эти резервы переброшены уже по факту. Обязательно справимся, но по времени это немного затянулось», - заявил Пушилин.

Ранее основатель бригады «Восток» (ДНР) Александр Ходаковский сообщил о возможном готовящемся контрнаступлении ВСУ на Угледарском направлении.