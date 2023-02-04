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Ходаковский: на Угледарском направлении войска Украины прощупывают оборону, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении

, 19:36

Ходаковский: на Угледарском направлении войска Украины прощупывают оборону, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении
Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

На Угледарском направлении Вооруженные силы Украины прощупывают оборону, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении. На это указал Александр Ходаковский, основатель бригады ДНР «Восток».

«На условно угледарском направлении противник прощупывает оборону двое последних ночей, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Ходаковского.

По его словам, сегодня была замечена переброска значительных сил, подконтрольных Киеву, со стороны Димитрова предположительно в сторону Угледара.

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, бывший украинский парламентарий Илья Кива высказал утверждение, согласно которому «проворовавшийся» глава оборонного ведомства страны Алексей Резников написал заявление об уходе со своего поста.

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