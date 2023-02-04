Ходаковский: на Угледарском направлении войска Украины прощупывают оборону, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении

На Угледарском направлении Вооруженные силы Украины прощупывают оборону, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении. На это указал Александр Ходаковский, основатель бригады ДНР «Восток».
«На условно угледарском направлении противник прощупывает оборону двое последних ночей, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении», — говорится, в частности, в публикации, которая появилась в Telegram-канале Ходаковского.
По его словам, сегодня была замечена переброска значительных сил, подконтрольных Киеву, со стороны Димитрова предположительно в сторону Угледара.
Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, бывший украинский парламентарий Илья Кива высказал утверждение, согласно которому «проворовавшийся» глава оборонного ведомства страны Алексей Резников написал заявление об уходе со своего поста.