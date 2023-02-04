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Посольство РФ в Вашингтоне назвало «воровством» передачу Украине конфискованных активов российского бизнесмена Малофеева

, 22:21 Источник: ТАСС

Посольство РФ в Вашингтоне назвало «воровством» передачу Украине конфискованных активов российского бизнесмена Малофеева
Посольство России в Вашингтоне. Фото: Yin Bogu/globallook.com

Посольство России в США выступило с комментарием, касающимся передачи Украине конфискованных активов российского бизнесмена Константина Малофеева.

О переводе Киеву принадлежавших Малофееву 5,4 млн американских долларов сообщил в субботу генпрокурор США Меррик Гарланд, отметив, что таково было решение суда. 

«Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам», - говорится в комментарии российского посольства.

По мнению дипмиссии, такими действиями США направили «сигнал» всем иностранным предпринимателям о том, что их активы не защищены местными законами и могут быть конфискованы в любое время под надуманными предлогами».

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