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4 февраля 2023, 10:22

Предприниматель Константин Малофеев, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Соединенные Штаты перевели Украине 5 млн долларов, которые были конфискованы у отечественного предпринимателя Константина Малофеева. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«США впервые перевели Украине средства, конфискованные у российского бизнесмена, передает CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что речь идет о сумме в 5 млн 379 тысяч 876 долларов и 94 цента, хранившихся на счету Малофеева в одной из американских кредитно-финансовых организаций.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива высказал прогноз, согласно которому украинский лидер Владимир Зеленский «на днях» сдаст город Бахмут и возложит вину за это на главнокомандующего армией страны Валерия Залужного.