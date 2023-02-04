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Политолог Марков: вернувшиеся из плена на Украине лица «чувствительной категории» — это, возможно, летчики, разведчики и политики

, 18:56

Политолог Марков: вернувшиеся из плена на Украине лица «чувствительной категории» — это, возможно, летчики, разведчики и политики
Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Вернувшиеся из украинского плена лица «чувствительной категории» — это, возможно, летчики, разведчики и политики. На это указал отечественный политолог Сергей Марков.

«Все гадают, что же это за лица "чувствительной категории", которые были возвращены в Россию сейчас в составе 63 пленных в результате обмена, проведенного, как подчеркнуто, при помощи ОАЭ?» — говорится, в частности, в публикации, появившейся в Telegram-канале Маркова.

По его словам, вероятно, из плена были вызволены летчики, разведчики и политические деятели.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, согласно которому Москва не остановится, пока не уничтожит армию Украины, представляющую угрозу для России.

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