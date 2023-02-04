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4 февраля 2023, 17:51

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Москва не остановится, пока не уничтожит Вооруженные силы Украины, которые представляют угрозу для Российской Федерации. Соответствующую точку зрения озвучил Дуглас Макгрегор, бывший советник министра обороны Соединенных Штатов.

«Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу России», — заявил Макгрегор в ходе интервью, размещенного на его YouTube-канале.

По словам экс-советника главы Пентагона, РФ, с 24 февраля прошлого года осуществляющая специальную военную операцию, отвечает на угрозу, «которая распространила свои метастазы по Восточной Украине и была предназначена для разрушения самой России».

Как сообщалось ранее сегодня, представитель Совета Федерации Владимир Джабаров высказал мнение о том, что освободить братьев-украинцев от неонацизма сможет именно Россия.