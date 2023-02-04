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4 февраля 2023, 17:36

Сенатор Владимир Джабаров, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Освободить братьев-украинцев от неонацизма сможет именно Российская Федерация. Соответствующую точку зрения выразил член верхней палаты парламента РФ Владимир Джабаров.

Как отметил отечественный сенатор, опыт ХХ столетия продемонстрировал, что ликвидировать нацизм можно только извне.

«Представляется, что освободить братьев-украинцев от неонацизма сможет именно Россия. И чем раньше мы это сделаем, тем больше живых украинцев вернется в свои дома, к своим семьям», — говорится, в частности, в публикации, которая размещена в Telegram-канале Джабарова.

Москва с 24 февраля прошлого года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в субботу, политик из Франции Флориан Филиппо высказал мнение, согласно которому предполагаемое вступление Киева в Евросоюз послужит интересам Вашингтона и подольет масла в огонь в конфликте с РФ.