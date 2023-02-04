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Французский политик Филиппо: возможное членство Украины в ЕС послужит интересам США и подольет масла в огонь в конфликте с Россией

, 17:19

Французский политик Филиппо: возможное членство Украины в ЕС послужит интересам США и подольет масла в огонь в конфликте с Россией
Французский политик Флориан Филиппо, Julien Mattia / globallookpress.com

Возможное вступление Украины в Европейский союз послужит интересам Соединенных Штатов и подольет масла в огонь в конфликте с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения выразил политический деятель из Франции Флориан Филиппо.

Он написал в Twitter, что «членство Украины в ЕС служит американским интересам».

«Оно подольет масла в огонь в конфликте с Россией и ослабит европейские страны, которым придется иметь дело с новым коррумпированным и нищим членом!» — также говорится в публикации, размещенной Филиппо.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что попытки западных государств начать формирование квазиструктур по привлечению к ответственности за события на Украине абсурдны и аморальны.

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