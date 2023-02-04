Возможное вступление Украины в Европейский союз послужит интересам Соединенных Штатов и подольет масла в огонь в конфликте с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения выразил политический деятель из Франции Флориан Филиппо.
Он написал в Twitter, что «членство Украины в ЕС служит американским интересам».
«Оно подольет масла в огонь в конфликте с Россией и ослабит европейские страны, которым придется иметь дело с новым коррумпированным и нищим членом!» — также говорится в публикации, размещенной Филиппо.
Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что попытки западных государств начать формирование квазиструктур по привлечению к ответственности за события на Украине абсурдны и аморальны.