Захарова: попытки Запада начать создание квазиструктур по привлечению к ответственности за события на Украине абсурдны и аморальны

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4 февраля 2023, 16:10

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Попытки Запада начать создание квазиструктур по привлечению к ответственности за события на Украине абсурдны и аморальны. Такую точку зрения выразила Мария Захарова, официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации.

По словам отечественного дипломата, процитированной на сайте МИД, попытки «запустить процесс создания каких-либо квазиструктур по привлечению к ответственности за происходящее на Украине абсурдны и аморальны».

«Как говорится, а судьи кто?» — отметила Захарова.

Она обвинила западные государства в том, что они обманывали с Минскими соглашениями, покрывали преступления киевских властей в отношении гражданского населения ДНР и ЛНР, снабжали руководство Украины вооружениями и деньгами.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Мария Захарова отметила, что призывы Евросоюза к миру на Украине лицемерны в условиях, когда Брюссель готов вкладывать средства в продолжение боевых действий.