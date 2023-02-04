Захарова: призывы Евросоюза к миру на Украине лицемерны в условиях, когда он готов инвестировать в продолжение боевых действий

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4 февраля 2023, 15:52

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Призывы Европейского союза к миру на Украине лицемерны в условиях, когда объединение готово инвестировать в продолжение боевых действий. Соответствующую точку зрения высказала Мария Захарова, пресс-секретарь российского министерства иностранных дел.

Отечественный дипломат дала свой комментарий по поводу прошедшего накануне саммита ЕС-Украина и принятого по итогам данной встречи совместного заявления. По словам Захаровой, призывы Евросоюза к миру лицемерны в условиях, когда Брюссель указывает на свою готовность вкладывать средства в продолжение боевых действий «настолько долго, насколько потребуется».

Спикер МИД, процитированная в Telegram-канале внешнеполитического ведомства, отметила, что «уже выделено 12 млрд евро за счет европейских налогоплательщиков».

Как сообщалось ранее в субботу, Мария Захарова спрогнозировала, что всех участников саммита ЕС-Украина ожидает жестокое разочарование, поскольку Москва полностью выполнит цели своей спецоперации, продолжающейся с 24 февраля прошлого года.