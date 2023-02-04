Мария Захарова: всех участников саммита ЕС-Украина ждет жестокое разочарование, так как Россия полностью выполнит цели СВО

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4 февраля 2023, 15:34

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Всех участников состоявшегося накануне саммита Евросоюз-Украина ждет жестокое разочарование, поскольку Российская Федерация полностью выполнит цели своей специальной военной операции (СВО). Такую точку зрения выразила Мария Захарова, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ.

«Как неоднократно заявляло российское руководство, цели и задачи специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине будут в полной мере достигнуты. Всех участников киевской сходки 3 февраля с.г. ждет жестокое разочарование», — говорится, в частности, в комментарии Захаровой, который размещен на сайте отечественного МИД.

Дипломат также спрогнозировала, что европейским чиновникам придется держать ответ перед собственным населением, за счет средств которого финансируется «кровавая геополитическая игра “до последнего украинца”».

СВО продолжается с 24 февраля прошлого года. Как сообщалось ранее сегодня, Мария Захарова высказала мнение о том, что ЕС ради ослабления Москвы и обслуживания устремлений Соединенных Штатов и Вашингтона безоглядно поддерживает неонацистский режим, который в настоящий момент находится у власти в Киеве.