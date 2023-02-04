Захарова: ЕС ради ослабления России и обслуживания устремлений США и НАТО безоглядно поддерживает неонацистский режим в Киеве

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4 февраля 2023, 15:19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Европейский союз ради ослабления Российской Федерации и обслуживания устремлений Соединенных Штатов и Североатлантического альянса безоглядно поддерживает неонацистский режим, находящийся у власти в Киеве. Соответствующую точку зрения высказала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

Дипломат прокомментировала прошедший накануне саммит ЕС-Украина и принятое по его итогам совместное заявление. По словам Захаровой, процитированной в Telegram-канале отечественного внешнеполитического ведомства, состоявшееся мероприятие «в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве».

Как сообщалось ранее в субботу, спикер французского МИД Анн-Клер Лежандр отметила, что Париж вместе со своими партнерами по просьбе киевской стороны изучает возможность организации специального трибунала по Украине.