Представитель МИД Лежандр: Франция вместе с партнерами по просьбе Киева изучает возможность создания спецтрибунала по Украине

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4 февраля 2023, 15:05

Флаг Франции, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Париж вместе со своими партнерами по просьбе Киева в настоящий момент изучает возможность организации специального трибунала по Украине. На это указала Анн-Клер Лежандр, спикер французского дипломатического ведомства.

«Мы вместе с некоторыми из наших партнеров и по просьбе украинской стороны изучаем возможность создания специального трибунала», — отметила представитель МИД, давшая интервью телеканалу RTVI.

Москва с 24 февраля прошлого года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Лежандр сделала заявление о том, что французский лидер Эммануэль Макрон звонит президенту РФ Владимиру Путину в основном по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.