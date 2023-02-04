Спикер французского МИД Лежандр: Макрон звонит Путину в основном по просьбе Зеленского

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4 февраля 2023, 14:51

Президент Франции Эммануэль Макрон, IMAGO/JB Autissier / globallookpress.com

Глава Франции Эммануэль Макрон звонит президенту Российской Федерации Владимиру Путину в основном по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступила Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь французского внешнеполитического ведомства.

«Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента Зеленского, и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога», — рассказала спикер МИД, которая стала собеседницей телевизионного канала RTVI.

Как сообщалось ранее в субботу, Лежандр отметила, что западные государства передают вооружения киевской стороне «для самообороны» по Уставу ООН.