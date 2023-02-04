Спикер МИД Франции Лежандр: НАТО не воюет с Россией, оружие Украине поставляется «для самообороны» по Уставу ООН

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4 февраля 2023, 14:39

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Североатлантический альянс не воюет с Российской Федерацией, вооружения украинской стороне поставляются «для самообороны» по Уставу Организации Объединенных Наций. С соответствующим заявлением выступила Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь французского министерства иностранных дел.

«Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией», — отметила Лежандр, которая стала собеседницей телевизионного канала RTVI.

По словам спикера внешнеполитического ведомства, «поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону», предусмотрены статьей 51 Устава ООН.

РФ с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, глава дипломатической миссии Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов указал, что у Вашингтона не получится нанести урон России руками Киева.