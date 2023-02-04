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The New York Times выразило мнение, что оружие Запада не поможет Украине из-за долгих сроков поставок

, 12:38 Источник: РИА "Новости"

The New York Times выразило мнение, что оружие Запада не поможет Украине из-за долгих сроков поставок
танк Abrams, Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan / globallookpress.com

Обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times заявила, что надежды президента Украины Владимира Зеленского использовать западное оружие против России в ближайшее время вряд ли оправдаются.

В материале отмечается, что в представленный накануне новый пакет военной помощи Киву входит самое дальнобойное оружие, которое ранее не применялось. Оно необходимо для того, чтобы оттеснить ВС РФ и иметь возможность поразить логистические цели, расположенные далеко за линией фронта.

Лара Джейкс подчеркнула, что существует одна проблема – вооружения поступят на поле боя слишком поздно, чтобы их можно было применить против широкого наступления российской армии, которое, вероятно, уже сейчас разворачивается на востоке Украины.

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