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4 февраля 2023, 09:26

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Boris Johnson / globallookpress.com

Бывший руководитель кабинета министров Великобритании Борис Джонсон поведал, что ряд его советников и членов правительства Соединенного Королевства выступали против передачи киевской стороне систем NLAW еще до начала специальной военной операции (СВО) Москвы. Об этом информирует ТАСС.

«Борис Джонсон рассказал, что ряд его советников и членов правительства были против поставок Украине противотанковых ракетных комплексов NLAW еще до начала специальной военной операции РФ в феврале 2022 года», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам экс-премьера, «было много людей, которые беспокоились об эскалации».

Как сообщалось ранее в субботу, глава Сербии Александр Вучич сделал заявление, согласно которому его стране пришлось проголосовать за резолюцию с осуждением СВО, чтобы остаться на международной арене.