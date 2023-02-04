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4 февраля 2023, 08:53

Президент Сербии Александр Вучич, Shi Zhongyu / globallookpress.com

Сербии пришлось проголосовать за резолюцию с осуждением специальной военной операции России на Украине, чтобы остаться на международной арене. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал Александр Вучич.

«Сербии пришлось проголосовать за резолюцию с осуждением операции России на Украине, чтобы остаться на международной арене, рассказал сербский лидер Александр Вучич», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Также политический деятель выступил с прогнозом о том, что по мере продолжения украинского конфликта западные государства будут усиливать давление на Белград.

Как сообщалось ранее в субботу, глава дипломатической миссии Москвы в США Анатолий Антонов высказал мнение, согласно которому американская сторона, передавая Украине все более мощные вооружения, фактически науськивает бывшую советскую республику атаковать российские регионы.